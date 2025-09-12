एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025 के चौथे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ओमान क्रिकेट टीम को 93 रन से हराते हुए टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत की। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 160 रन बनाए। जवाब में ओमान की पूरी टीम पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी के आगे 16.4 ओवर में 67 रन बनाकर ऑलरआउट हो गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा पाकिस्तान ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस जीतकर पहले खेलते हुए पाकिस्तान को सैम अयूब (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा था। उसके बाद मोहम्मद हारिस (66), शाहबजादा फरहान (29) और फखर जमान (23*) ने टीम को 160/7 के स्कोर तक पहुंचाया। ओमान से शाह फैसल और आमिर कलीम ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में ओमान का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और पूरी टीम 67 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान से सैम अयूब, सूफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेट चटकाए।

बल्लेबाजी हारिस ने लगाया पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक हारिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने फरहान के साथ दूसरे विकेट के लिए 85 रन की अहम साझेदारी निभाई। वह 44 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों से 66 रन बनाकर आउट हुए। वह अब तक 29 मैचों में 18.15 की औसत और 138.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 490 रन बनाने में सफल रहे हैं।

गेंदबाजी कलीम और फैसल ने की शानदार गेंदबाजी ओमान के लिए कलीम और फैसल ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। कलीम ने फरहान, हारिस (66) और कप्तान आघा सलमान (0) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की। उनके अब 45 मैचों में 19.25 की औसत से 44 विकेट हो चुके हैं। इसी तरह फैसल ने अयूब, हसन नवाज (9) और मोहम्मद नवाज (19) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित कीं।