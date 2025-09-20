एशिया कप 2025: हम्माद मिर्जा और आमिर कलीम ने भारत के खिलाफ जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

एशिया कप 2025 के 12वें मुकाबले में ओमान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हम्माद मिर्जा (51) और आमिर कलीम (64) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। दोनों की पारियों से एक समय ओमान की जीत की उम्मीदें जग गई थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और भारत के 188/8 के जवाब में ओमान की टीम 167/4 का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारी कलीम ने 46 गेंदों का सामना किया और 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 139.13 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। वहींं, मिर्जा ने 30 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 33 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.55 की रही। उनके भी करियर का यह दूसरा अर्धशतक रहा।

इतिहास कलीम ने रच दिया इतिहास कलीम ने पुरुष टी-20 एशिया कप में इतिहास रचते हुए सबसे उम्रदराज बल्लेबाज के रूप में 50+ स्कोर बनाने का कारनामा किया। मैच में उन्होंने 43 साल 303 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़ा। उनके बाद मोहम्मद नबी का नाम आता है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 40 साल 260 दिन की उम्र में 60 रन बनाए थे। तिलकरत्ने दिलशान ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 39 साल 142 दिन की उम्र में 75* रन की पारी खेली थी।