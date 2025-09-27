एशिया कप 2025: क्या चोटिल हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा खेलेंगे फाइनल मुकाबला? 

बयान मोर्कल ने क्या कहा? मोर्केल ने मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा कि पांड्या और अभिषेक दोनों को मांसपेशियों में खिंचाव (क्रैम्प) की समस्या हुई है। हार्दिक की स्थिति का आकलन आज रात और कल सुबह किया जाएगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं, अभिषेक के बारे में मोर्केल ने बताया कि उनकी स्थिति अभी पूरी तरह से ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ में अभिषेक ने 31 गेंदों में 61 रन की शानदार पारी खेली थी।

सुपर ओवर सुपर ओवर में नहीं खेलने आए अभिषेक भारत और श्रीलंका के बीच हुई रोमांचक मुकाबले में हार्दिक सिर्फ 1 ओवर डालने के बाद मैदान छोड़ दिया था। अभिषेक 9.2 ओवर तक फील्डिंग करते हुए नजर आए थे। इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। मैच सुपर ओवर तक चला था। हालांकि, सुपर ओवर में अभिषेक बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर उतरे और मैच भारत ने अपने नाम किया।

अभ्यास भारतीय टीम शनिवार को नहीं करेगी अभ्यास श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मुकाबला देर रात खत्म हुआ। इस कारण रविवार को होने वाले फाइनल से भारतीय टीम को कम समय मिला है। अब मोर्कल ने पुष्टि की है कि शनिवार को भारतीय टीम कोई अभ्यास सत्र नहीं करेगी। दूसरी ओर पाकिस्तान टीम ने शनिवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक अभ्यास सत्र तय किया है। दोनों टीमों की तैयारियों का तरीका अलग होगा, जहां भारत आराम करेगा और पाकिस्तान अभ्यास सत्र में पसीना बहाएगा।