एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख जानकारी
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज हांगकांग के खिलाफ 11 सितंबर को होने वाले मुकाबले से करेगी। आगामी संस्करण में बांग्लादेश टीम की कमान लिटन दास संभालेंगे। टी-20 प्रारूप में होने वाले अगले संस्करण के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में आइए टीम के इतिहास, शेड्यूल और अन्य जानकारी के बारे में जानते हैं।
टीम
ग्रुप-B में मौजूद है बांग्लादेश की टीम
एशिया कप के लिए बांग्लादेश की टीम: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदय, जेकर अली, शमीम हुसैन, काजी नूरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन। रिजर्व खिलाड़ी: सौम्या सरकार, मेंहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद। एशिया कप के ग्रुप-A में भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान की टीमें हैं। ग्रुप-B में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं।
शेड्यूल
11 सितंबर को पहला मुकाबला खेलेगी बांग्लादेश टीम
एशिया कप में बांग्लादेश का पहला मुकाबला 11 सितंबर को हांगकांग से होगा। इसके बाद 13 सितंबर को बहुप्रतीक्षित भिड़ंत बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होगी। 16 सितंबर को बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से होगा। इस ग्रुप की शीर्ष-2 टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी। बता दें कि 20 से 26 सितंबर तक सुपर-4 के मुकाबले अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। आखिर में 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा।
हार
टी-20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप में ऐसा रहा बांग्लादेश का प्रदर्शन
अब तक 2 बार एशिया कप का आयोजन टी-20 प्रारूप में किया गया है, जिसमें बांग्लादेश कभी खिताब नहीं जीत सकी है। 2016 के संस्करण में बांग्लादेश टीम ने 5 में से 3 मैच (UAE, श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ) जीते थे और टीम फाइनल में पहुंची थी। जहां उसे भारतीय टीम के खिलाफ 8 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद 2022 में बांग्लादेश की टीम ने 2 मैच खेले थे और उसे दोनों में हार मिली थी।
कमाल
एशिया कप (टी-20) में बांग्लादेश के इन खिलाड़ियों ने किया है कमाल
टी-20 प्रारूप में सब्बीर रहमान ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 36.20 की औसत और 122.29 की स्ट्राइक रेट से 181 रन बनाए हैं। महमूदुल्लाह रियाद ने 7 पारियों में 57.66 की औसत और 141.80 की स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए थे। गेंदबाजी में अली अमीन हुसैन ने 5 पारियों में 12.18 की औसत के साथ 11 विकेट लिए हैं। शाकिब अल हसन ने 7 पारियों में 25.33 की औसत से 6 विकेट लिए हैं।