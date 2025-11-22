एशेज 2025-26: मिचेल स्टार्क ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पूरे किए 200 विकेट, ये रिकॉर्ड्स बनाए  

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में पर्थ स्टेडियम पर इतिहास रचते हुए 10 विकेट चटकाए। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने पहले दिन 7 विकेट लेकर घातक गेंदबाजी की थी और शनिवार (22 नवंबर) को 3 और विकेट लेकर 10 विकेट पूरे किए। उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट कर अपना 10वां विकेट हासिल किया। इस दौरान उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए।

विकेट स्टार्क ने WTC में पूरे किए 200 विकेट स्टार्क ने मैच में अपना नौवां विकेट लेते ही WTC में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने। अपने 50वें WTC मैच में उन्होंने 25 की औसत से 201 विकेट लिए हैं, इस दौरान उन्होंने 6 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। 10 बार इस खिलाड़ी ने 4 विकेट हॉल भी अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ही नाथन लियोन (219) और पैट कमिंस (215) 200 से अधिक WTC विकेट लेने वाले अन्य गेंदबाज हैं।

पहला पहले ओवर में स्टार्क ने चटकाए हैं 25 विकेट स्टार्क ने इंग्लैंड की दोनों पारियों में पहले ओवर में ही जैक क्रॉली को पवेलियन भेजा। क्रिकबज के अनुसार तीसरी पारी में क्रॉली का विकेट टेस्ट क्रिकेट में किसी पारी के पहले ओवर में स्टार्क का 25वां शिकार रहा। अपने डेब्यू के बाद से स्टार्क अब किसी भी गेंदबाज द्वारा पहली ही ओवर में सबसे ज्यादा विकेट (25) लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके बाद जेम्स एंडरसन 19 और केमार रोच 10 विकेट के साथ सूची में शामिल हैं।

एशेज स्टार्क ने एशेज सीरीज में पूरे किए 100 विकेट स्टार्क ने अपना तीसरा विकेट लेते ही एशेज में 100 विकेट पूरे कर लिए थे। वह ऐसा करने वाले 21वें और पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 25.86 की औसत से 107 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/58 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इस खिलाड़ी के 56 टेस्ट में 245 विकेट है।