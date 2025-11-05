एशेज सीरीज: पहले टेस्ट के लिए सैम कोंस्टास को नहीं मिला मौका, जानिए उनका हालिया प्रदर्शन
क्या है खबर?
इस बार एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले मैच से होगी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपनी टीम का ऐलान किया। पैट कमिंस चोट पहले मैच में नहीं खेलेंगे और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में सैम कोंस्टास अपनी जगह नहीं बना सके हैं। इस बीच कोन्स्टास के हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रथम श्रेणी
शेफील्ड शील्ड में प्रभाव नहीं छोड़ सके कोंस्टास
एशेज सीरीज के लिए टीम चयन से ठीक पहले कोंस्टास के पास शेफील्ड शील्ड में प्रभाव छोड़ने का मौका था, जिसमें वह नाकाम रहे। उन्होंने इस घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में 3 मैचों की 6 पारियों में 20.33 की खराब औसत के साथ कुल 122 रन बनाए थे। उन्होंने न्यू साउथ वेल्स की ओर से शेफील्ड शील्ड के मौजूदा सीजन में सिर्फ 1 अर्धशतक (53) लगाया। वह 1 पारी में शून्य पर भी आउट हुए थे।
आंकड़े
इस साल कोंस्टास ने खेले 4 टेस्ट
कोस्टास ने इस साल 4 टेस्ट खेले, जिसकी 8 पारियों में 11.87 की औसत के साथ 95 रन बनाए। वह बीच वह एक भी पारी में अर्धशतक नहीं लगा सके। इसके साथ-साथ वह 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए थे। 2025 में भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उनके स्कोर 23 और 23 रन के रहे थे। वेस्टइंडीज के विरुद्ध उन्होंने 3, 5, 25, 0, 17 और 0 रन बनाए थे।
करियर
ऐसा है कोंस्टास का टेस्ट करियर
कोंस्टास ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट (बॉक्सिंग डे) में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 5 मैचों की 10 पारियों में 16.30 की औसत के साथ 163 रन बनाए हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 25 मैच खेले हैं, जिसमें 31.18 की औसत के साथ 1,372 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 7 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।
टीम
पहले एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम
ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर। लाबुशेन की वापसी हुई है। वह शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में कमाल की फॉर्म में हैं। पहले मैच के लिए 3 अनकैप्ड खिलाड़ी वेदराल्ड, एबॉट और डोगेट को भी 15 सदस्यीय दल में मौका मिला है।