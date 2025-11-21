एशेज सीरीज: रनों के लिहाज से इंग्लैंड द्वारा दर्ज की गई सबसे छोटी जीत

एशेज सीरीज के इतिहास में जहां इंग्लैंड ने कई यादगार जीत दर्ज की हैं, वहीं कुछ मुकाबले बेहद रोमांचक अंतर से जीते हैं। रनों के लिहाज से उनकी सबसे छोटी जीत टेस्ट क्रिकेट की कड़ी टक्कर और आखिरी पलों तक चली जंग का बेहतरीन उदाहरण हैं। ऐसे मैचों में धैर्य, सूझबूझ और खिलाड़ियों का जज्बा पूरी तरह परिलक्षित होता है। ऐसे में एशेज के इतिहास में इंग्लैंड को रनों के लिहाज से मिली सबसे छोटी जीत पर नजर डालते हैं।

#1 2 रन (साल 2005) साल 2005 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 2 रन से जीत मिली थी। बर्मिंघम टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 407 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 308 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इंग्लैंड की दूसरी पारी 182 रन पर समाप्त हुई और कंगारू टीम को 282 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 279 रन पर समाप्त हो गई। एंड्रयू फ्लिंटॉफ को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

#2 3 रन (साल 1982) साल 1982 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 रन से जीत दर्ज की थी। मेलबर्न के मैदान पर ये टेस्ट खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 284 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 287 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 294 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को 292 रन का लक्ष्य मिला और उनकी पूरी टीम केवल 288 रन ही बना पाई और 3 रन से मुकाबला हार गए।

#3 10 रन (साल 1894) साल 1894 की एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच सिडनी के मैदान पर खेला गया था। उस मैच को इंग्लैंड ने 10 रन से अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 586 रन पर समाप्त हो गई थी। जवाब में इंग्लैंड ने सिर्फ 325 रन बनाए थे। इंग्लैंड फॉलोऑन खेलने उतरी और 437 रन बना दिए। कंगारू टीम को 177 रनों का लक्ष्य मिला और उनकी दूसरी पारी केवल 166 रन पर समाप्त हो गई थी।