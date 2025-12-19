एशेज सीरीज 2025-26: ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

एशेज सीरीज 2025-26: ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एशेज सीरीज 2025-26 के तहत एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन कंगारू टीम की दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां और इंग्लिश टीम के खिलाफ चौथा शतक रहा, जिसे उन्होंने 146 गेंदों में पूरा किया। उनकी शतकीय पारी की मदद से मेजबान कंगारू टीम बढ़ी बढ़त हासिल करने की ओर से अग्रसर हो सकी। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही हेड की पारी और साझेदारी?
पहली पारी में 85 रन की बढ़त लेकर दूसरी पारी खेलने उतरी कंगारू टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के 45 रन तक 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन हेड ने एक छोर संभाले रखा और उस्मान ख्वाजा (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 86 रन की अहम साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। उसके बाद हेड ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया। वह अब तक 7 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं।
प्रदर्शन
इंग्लैंड के खिलाफ कैसा रहा है हेड का प्रदर्शन?
हेड का इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सर्वाधिक रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं। उन्होंने इंग्लिश टीम के खिलाफ अब तक कुल 16 मैच खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में 42 से अधिक की औसत और 73 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,200 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 4 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 152 रन का रहा है।
कैरियर
कैसा रहा है हेड का टेस्ट करियर?
हेड ने साल 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 63 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 107 पारियों में 42 से अधिक की औसत और 68 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 4,250 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 11 शतक और 20 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 175 रन का रहा है। वह 500 से अधिक चौके और 40 छक्के जड़ चुके हैं।