एशेज सीरीज 2025-26: जैकब बेथेल ने लगाया अपना पहला टेस्ट शतक, जानिए उनके आंकड़े

एशेज सीरीज 2025-26 के सिडनी टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। 22 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने विपक्षी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। यह उनके युवा प्रथम श्रेणी करियर का भी पहला ही शतक है। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने बेन डकेट (42) के साथ मिलकर 81 रन की उपयोगी साझेदारी भी निभाई। आइए उनके आंकड़ो पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही बेथेल की पारी इंग्लैंड ने जब अपनी दूसरी पारी में 85 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया था, तब बेथेल क्रीज पर आए। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पिच पर 87 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मैच के चौथे दिन के आखिरी सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने हैरी ब्रूक के साथ शतकीय साझेदारी भी की।

करियर बेथेल का टेस्ट करियर बेथेल ने दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक के युवा करियर में 6 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 12 पारियों में उन्होंने 400 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच 1 शतक से पहले वह 3 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। एशेज सीरीज के पिछले मेलबर्न टेस्ट में उनके स्कोर क्रमशः 1 और 40 रन रहे थे।

