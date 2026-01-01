एशेज सीरीज 2025-26: स्टीव स्मिथ का सिडनी में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

एशेज सीरीज 2025-26: स्टीव स्मिथ का सिडनी में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हार मिली थी। अब दोनों टीमें 4 जनवरी, 2026 से होने वाले मैच में आमने-सामने होंगी। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करने वाले स्टीव स्मिथ का सिडनी में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस बीच सिडनी में स्मिथ के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
सिडनी में 64.47 की औसत से स्मिथ ने बनाए हैं रन
क्रिकइंफो के अनुसार, स्मिथ ने सिडनी के मैदान पर कुल 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 19 पारियों में उन्होंने 64.47 की उम्दा औसत से 1,096 रन बनाए हैं। वह इस मैदान पर 1,000+ रन बनाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं। स्मिथ से पहले रिकी पोंटिंग (1,480), एलन बॉर्डर (1,177), डेविड बून (1,127), और स्टीव वॉ (1,084) ही सिडनी में 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं।
शतक
सिडनी में 4 शतक जड़ चुके हैं स्मिथ
स्मिथ ने सिडनी के मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 131 रन रहा है। सिडनी के मैदान पर स्मिथ से ज्यादा शतक सिर्फ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग (6) ने लगाए हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, सिडनी में बून, ग्रेग चैपल, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू हेडन, डेविड वार्नर और वैली हेमंड ने टेस्ट क्रिकेट में 4-4 शतक लगाए हुए हैं।
आंकड़े
एशेज में कैसा रहा है स्मिथ का प्रदर्शन?
स्मिथ के अब एशेज सीरीज में 40 मैचों की 72 पारियों में 55.51 की औसत से 3,553 रन हो गए हैं। इसमें 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। वह इस प्रतिष्ठित सीरीज में फिलहाल तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। एशेज सीरीज 2025-26 में उन्होंने 8 पारियों में 19.85 की औसत के साथ 139 रन बनाए हैं। इस सीजन में 4 टेस्ट के बाद उन्होंने सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया है।
टेस्ट करियर
बेमिसाल रहा है स्मिथ का टेस्ट करियर
स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2010 में किया था। वह अब तक 122 मैचों की 218 पारियों में 55.85 की औसत से 10,613 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 36 शतक और 44 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 239 रन का रहा है। वह 11 बार शून्य पर भी आउट हुए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाए हैं।