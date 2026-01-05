एशेज सीरीज 2025-26: हैरी ब्रूक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले शतक से चूके, जानिए आंकड़े 

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 के 5वें सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैरी ब्रूक ने 84 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 15वां अर्धशतक साबित हुआ। वह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना पहला शतक बनाने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान ब्रूक ने जो रूट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 150+ रन की उपयोगी साझेदारी भी की। आइए ब्रूक की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही ब्रूक की पारी इंग्लैंड ने जब 57 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब ब्रूक क्रीज पर आए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 63 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे दिन के पहले सत्र के दौरान ब्रूक 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत स्कॉट बोलैंड ने किया। आउट होने से पहले उन्होंने जो रूट के साथ मिलकर 169 रन की शतकीय साझेदारी भी की।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया छठा अर्धशतक ब्रूक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपना छठा अर्धशतक लगाया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कंगारू टीम के खिलाफ 10 टेस्ट की 18 पारियों में 39.94 की औसत के साथ 679 रन बनाए हैं। इस बीच 85 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। अपने अब तक के टेस्ट करियर में ब्रूक ने भारत, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाने में सफलता हासिल की है।

प्रदर्शन मौजूदा सीरीज में ब्रूक का प्रदर्शन एशेज 2025-26 में ब्रूक कई पारियों में अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके हैं। उन्होंने मौजूदा सीरीज में 9 पारियों में 39.50 की औसत के साथ 316 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। इस मैच से पहले उन्होंने मेलबर्न में 41 और 18* रन के स्कोर किए थे। इस सीरीज में ब्रूक से ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज सिर्फ जो रूट हैं।

