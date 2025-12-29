एशेज सीरीज 2025-26: गस एटकिंसन चोट के चलते आखिरी टेस्ट से हुए बाहर

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एशेज सीरीज 2025-26 के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दरअसल, वह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण 4 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट से बाहर हुए हैं। वह बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए उनकी जगह पर कोई और खिलाड़ी नहीं चुना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

चोट चोट से परेशान है इंग्लिश टीम एटकिंसन ने पिछले टेस्ट में कुल 3 विकेट (2/28 और 1/20) लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अपना पांचवां ओवर फेंकने के बाद वह मैदान से बाहर चल गए थे। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम फिलहाल चोट की समस्या से परेशान हैं। इससे पहले मार्क वुड ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे, जबकि जोफ्रा आर्चर एडिलेड टेस्ट के बाद बची हुई एशेज सीरीज से बाहर हो चुके हैं।

प्रदर्शन एशेज सीरीज में निराशाजनक रहा एटकिंसन का प्रदर्शन एटकिंसन का एशेज सीरीज 2025-26 में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। उन्होंने इस सीरीज में 3 मैच खेले, जिसकी 6 पारियों में उन्होंने 47.33 की खराब औसत के साथ 6 विकेट लिए। अपने अब तक के टेस्ट करियर में उन्होंने 16 मैच खेले, जिसमें 24.21 की औसत के साथ 69 विकेट चटकाए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 45 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा। उन्होंने 4 पारियों में 5 विकेट हॉल रहा।

सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-1 से बनाई हुई है बढ़त इंग्लैंड को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त मिली थी। ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था। इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। तीसरे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं, चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत अपने नाम की थी।