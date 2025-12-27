एशेज सीरीज 2025-26: 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता इंग्लैंड, ये बने रिकॉर्ड्स 

एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को 15 साल बाद मिली पहली जीत है। आखिरी बार उसने जनवरी 2011 में कंगारू टीम को सिडनी में पारी और 83 रन से हराया था। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 3-1 से आगे है। ऐसे में आइए चौथे मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर समाप्त हो गई। जोश टंग ने 5 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रन ही बना पाई। कंगारू टीम की दूसरी पारी भी कुछ खास नहीं रही और वो 132 रन पर ऑलआउट हो गए। इंग्लैंड ने दूसरे दिन ही 175 रन का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जैकब बेथेल ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए।

हॉल टंग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया पहली बार 5 विकेट हॉल टंग ने पहली पारी में 11.2 ओवर गेंदबाजी की और 2 मेडन के साथ 45 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा। एशेज सीरीज में इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टंग ने अब तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 22 की शानदार औसत के साथ 17 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

रन उस्मान ख्वाजा ने पूरे किए 8,000 अंतरराष्ट्रीय रन उस्मान ख्वाजा ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। चौथे टेस्ट के पहले दिन उन्होंने अपने 8,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। ख्वाजा ने पहली पारी में 52 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल रहे। वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सर्वकालिक 19वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उस्मान ने टेस्ट में 6,206 रन और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 241 रन बनाए हैं। वनडे में इस खिलाड़ी के बल्ले से 1,554 रन निकले हैं।

उपलब्धि हैरी ब्रूक ने पूरे किए 3,000 टेस्ट रन हैरी ब्रूक ने पहली पारी में 41 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3,000 रन पूरे किए। वह संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज 3,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं। उनके 34 टेस्ट में 54.17 की औसत से 3,034 रन हो गए हैं। उनके बल्ले से 10 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट इस प्रारूप में 86.85 की रही है। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 2022 में खेला था।

पहली इंग्लैंड की पहली पारी में ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इंग्लैंड की पहली पारी में नेसेर ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 45 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। ये उनके टेस्ट करियर का पहला 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 4 टेस्ट खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 14.52 की औसत से 17 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनके अलावा स्कॉट बोलैंड ने 3 सफलताएं हासिल की। मिचेल स्टार्क ने 2 और कैमरून ग्रीन ने 1 विकेट लिया।

दूसरी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने किया कमाल ब्रायडन कार्स ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 11 ओवर फेंके और 3 मेडन के साथ 34 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 3.10 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 55 विकेट लिए हैं। कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 और टंग ने 2 सफलता हासिल की। गस एटकिंसन ने 1 विकेट अपने नाम किया।