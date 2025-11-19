एशेज सीरीज 2025-26: पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज पहला टेस्ट खेला जाना है। पर्थ में होने वाले इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज मार्क वुड भी टीम में चुने गए हैं। वह हाल ही में हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते दिखे थे। आइए इंग्लिश टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम
पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम की कमान बेन स्टोक्स संभालेंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे। बता दें कि पैट कमिंस चोट के कारण पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्से, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), और मार्क वुड।
जोश
जोश टंग को नहीं मिली जगह
इंग्लैंड ने अपनी 12 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज जोश टंग को नहीं चुना है। वह आखिरी बार भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। अपने युवा टेस्ट करियर टंग ने 6 मैचों में 30.00 की औसत के साथ 31 विकेट लिए हैं। टंग के अलावा मैट पॉट्स, विल जैक्स, और जैकब बेथेल को भी नहीं चुना गया है। वहीं शोएब बशीर को टीम में मौका मिला है।
टीम
संतुलित नजर आ रही है इंग्लिश टीम
शोएब बशीर गेंदबाजी आक्रमण में एकमात्र स्पिनर हैं, हालांकि, जरूरत पड़ने पर रूट भी उपयोगी गेंदबाजी कर लेते हैं। इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम में कोई भी बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बेन डकेट और जैक क्रॉली से सलामी बल्लेबाजी की उम्मीद है। इसके बाद ओली पोप, रूट, हैरी ब्रूक, स्टोक्स और विकेटकीपर जेमी स्मिथ से मध्यक्रम में मजबूती नजर आती है।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से कमिंस और हेजलवुड नहीं हैं पहले टेस्ट का हिस्सा
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पहले ही फिटनेस कारणों से पर्थ टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, सीन एबॉट शेफील्ड शील्ड मुकाबले के दौरान चोटिल हो चुके हैं। जोश हेजलवुड भी चोट से जूझ रहे हैं। ऐसे में कंगारू टीम में तेज गेंदबाजी की अगुआई मिचेल स्टार्क संभालते हुए दिखेंगे। ऐसे में प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।