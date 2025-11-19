एशेज सीरीज 2025-26: पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया

जोश जोश टंग को नहीं मिली जगह इंग्लैंड ने अपनी 12 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज जोश टंग को नहीं चुना है। वह आखिरी बार भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। अपने युवा टेस्ट करियर टंग ने 6 मैचों में 30.00 की औसत के साथ 31 विकेट लिए हैं। टंग के अलावा मैट पॉट्स, विल जैक्स, और जैकब बेथेल को भी नहीं चुना गया है। वहीं शोएब बशीर को टीम में मौका मिला है।

टीम संतुलित नजर आ रही है इंग्लिश टीम शोएब बशीर गेंदबाजी आक्रमण में एकमात्र स्पिनर हैं, हालांकि, जरूरत पड़ने पर रूट भी उपयोगी गेंदबाजी कर लेते हैं। इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम में कोई भी बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बेन डकेट और जैक क्रॉली से सलामी बल्लेबाजी की उम्मीद है। इसके बाद ओली पोप, रूट, हैरी ब्रूक, स्टोक्स और विकेटकीपर जेमी स्मिथ से मध्यक्रम में मजबूती नजर आती है।