पाकिस्तान ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 263 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने 49.4 ओवर में सलमान आघा (62) और मोहम्मद रिजवान (55) की पारियों की मदद से लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला क्विंटन डिकॉक (63) और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (57) ने अर्धशतक लगाए और पहले विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद कप्तान मैथ्यू ब्रीट्जके (42) और कॉर्बिन बॉश (41) ने उम्दा पारियां खेलीं, लेकिन अन्य बल्लेबाज निरंतर आउट होते चले गए। जवाब में फखर जमान (45) और सैम अयूब (39) ने सही शुरुआत दिलाई। इसके बाद रिजवान और सलमान ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को जीत दिलाई।

डिकॉक डिकॉक ने लगाया अपना 31वां अर्धशतक डिकॉक ने इकबाल स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ उम्दा बल्लेबाजी की। वह वनडे विश्व कप 2023 के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे थे और उन्होंने 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 71 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने अपने करियर में 156 वनडे खेले, जिसमें 45.86 की औसत और 96.57 की स्ट्राइक रेट से 6,833 रन बनाए।

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने अपने डेब्यू में लगाया अर्धशतक प्रोटियाज टीम के इस सलामी बल्लेबाज प्रीटोरियस ने पहले पावरप्ले में नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और सलमान आगा के खिलाफ संभलकर बल्लेबाजी की। उन्होंने मौके मिलने पर उम्दा शॉट लगाए और अपनी डेब्यू पारी में अर्धशतक पूरा किया। वह 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। प्रीटोरियस की पारी का अंत अयूब ने किया। यह लिस्ट-A करियर में उनका कुल चौथा अर्धशतक रहा।