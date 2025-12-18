एशेज सीरीज 2025-26: नाथन लियोन ने तोड़ा ग्लेन मैक्ग्रा का यह बड़ा रिकॉर्ड, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाज 38 साल की उम्र में किया लियोन ने कारनामा लियोन 2011 में टेस्ट डेब्यू के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के प्रमुख स्पिनर बने हुए हैं। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने पहली गेंद पर श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगाकारा को आउट कर सभी का ध्यान खींचा था। इसके बाद लियोन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलग-अलग परिस्थितियों में उन्होंने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है और उनके आंकड़े उनकी काबिलियत बयां करते हैं। 38 वर्षीय लियोन इस सीरीज का पिछला टेस्ट मैच नहीं खेले थे।

टेस्ट लियोन से आगे अब सिर्फ शेन वॉर्न लियोन ने अब तक 141 टेस्ट मैचों में 30 से अधिक की औसत से 564 विकेट झटके हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में उनसे ज्यादा विकेट अब सिर्फ शेन वॉर्न (708) के नाम हैं। इसके साथ ही लियोन टेस्ट इतिहास के छठे सबसे सफल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन (800), इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन (704), भारत के अनिल कुंबले (619) और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड (604) हैं।

विकेट लियोन ने 24 बार लिया है 5 विकेट हॉल लियोन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 24 बार 5 विकेट हॉल दर्ज हैं, जबकि उन्होंने 5 मैचों में 10 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। घरेलू टेस्ट में उन्होंने 31 से अधिक की औसत से 270 विकेट चटकाए हैं। वहीं, विदेशी धरती पर लियोन ने 27 से ज्यादा की औसत से 274 विकेट लिए हैं। तटस्थ मैदान पर उनके खाते में 20 विकेट हैं। डे-नाइट टेस्ट में इस खिलाड़ी ने 43 विकेट अपने नाम किए हैं।

