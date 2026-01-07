सिडनी टेस्ट: जैकब बेथेल के शतक के बावजूद मुश्किल में घिरा इंग्लैंड, ऐसा रहा चौथा दिन 

एशेज सीरीज 2025-26 के सिडनी टेस्ट में चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए हैं। इंग्लिश टीम की बढ़त 109 रन की हो गई है। स्टंप्स तक क्रीज पर जैकब बेथेल (142) और मैथ्यू पॉट्स (0) बने हुए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के 384 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन बनाए थे। आइए आज के खेल पर नजर डालते हैं।

ऑस्ट्रेलिया पहले सत्र के दौरान आउट हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम कल के स्कोर 518/7 से आगे खेलने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 544 के स्कोर पर स्टीव स्मिथ के रूप में 8वां झटका लगा। कल 129 रन से आगे खेलने उतरे स्मिथ 138 रन बनाकर आउट हुए। ब्यू वेबस्टर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 71 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की पारी 133.5 ओवर में 567 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड से ब्रायडन कार्स और जोश टंग ने 3-3 विकेट लिए।

इंग्लैंड इंग्लैंड की रही खराब शुरुआत इंग्लैंड की दूसरी पारी में खराब शुरुआत रही। सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली बिना खाता खोले ही आउट हुए। उन्हें मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर में ही आउट किया। इस सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले बेन डकेट 42 रन बनाकर आउट हुए। मुश्किल घड़ी में जो रूट भी सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। इंग्लैंड ने 117 रन के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए।

बेथेल बेथेल ने लगाया शतक संकट की स्थिति में बेथेल और हैरी ब्रूक ने पारी को संभाला। इस जोड़ी ने 102 रन की साझेदारी करते हुए टीम को बढ़त दिलाई। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए वेबस्टर ने अपने एक ओवर में ब्रूक (42) और विल जैक्स (0) को आउट कर दिया। इसके बाद इंग्लिश टीम ने निरंतर विकेट गंवाए। विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ 26 रन बनाकर आउट हुए, जबकि चोट से जूझ रहे कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

