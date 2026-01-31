अर्शदीप सिंह ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में झटका पहला 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े

गेंदबाजी कैसी रही अर्शदीप की गेंदबाजी? अर्शदीप ने 272 रन का लक्ष्य लेकर उतरी कीवी टीम को 17 रन के स्कोर पर टिम साइफर्ट (5) के रूप में पहला झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद वह थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने वापसी करते हुए रचिन रविंद्र (30), मिचेल सैंटनर (0), बेवन जैकब्स (7) और डेरिल मिचेल (26) को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में 51 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।

विश्लेषण अर्शदीप ने पहले 2 ओवर में लुटाए 40 रन अर्शदीप के लिए मैच काफी उतार-चढ़ावा वाला रहा है। अपने पहले ओवर में साइफर्ट को आउट करने के बाद फिल एलन और रचिन रविंद्र ने उन्हें अपना निशाना बनाते हुए जमकर चौके-छक्के जड़े। यही कारण रहा कि अर्शदीप ने पहले 2 ओवर में 40 रन लुटा दिए। हालांकि, अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पैल में शानदार वापसी की और 2 ओवर में केवल 11 रन खर्च करते हुए 4 विकेट अपने नाम कर लिए। इससे भारत की जीत आसान हो गई।

करियर कैसा रहा है अर्शदीप का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? अर्शदीप ने साल 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 76 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 19.05 की औसत और 8.54 की इकॉनमी के साथ 118 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल के साथ 2 बार 4 विकेट हॉल भी झटके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। वह इस प्रारूप में हर 18वीं गेंद पर विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।

