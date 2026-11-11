क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने गर्लफ्रेंड समरीन कौर से की सगाई, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें

सगाई की तस्वीरें साझा करते हुए अर्शदीप और समरीन ने एक खास संदेश भी लिखा। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'जिंदगी हमें कई चीजें दे सकती थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि इसने हमें एक-दूसरे का साथ दिया। जिंदगीभर साथ रहने के लिए। 11.11.2026।'

बता दें कि अर्शदीप ने इसी साल जुलाई में समरीन के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था।

तब उन्होंने उनके साथ तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'मेरा अपना इंसान।'