अमित मिश्रा का विराट कोहली पर बड़ा आरोप, कहा- वादा कर फोन उठाना किया बंद

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के टॉक शो में मिश्रा ने एक बड़ी रोचक घटना को याद किया।

उन्होंने कहा, "बेंगलुरु में उस मैच के दौरान मेरे पैर में चोट लग गई थी। जब मैं चोटिल होकर टीम से बाहर जा रहा था, तब अनिल कुंबले हमारे मुख्य कोच थे। मैंने अनिल भाई से बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा था चिंता मत करो। जैसे ही तुम पूरी तरह फिट हो जाओगे, तुम्हारी टीम में अपने आप वापसी हो जाएगी।"