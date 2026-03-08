अमेलिया केर ने वनडे मुकाबले में चटकाए 7 विकेट, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अमेलिया केर ने डुनेडिन में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके और जिम्बाब्वे की टीम को महज 102 रन पर समेट दिया। उनके 7/34 के बेहतरीन आंकड़ों की बदौलत न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कल ली। इस प्रदर्शन के साथ केर ने 1982 में जैकी लॉर्ड द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।
रिकॉर्ड
केर ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
केर अब न्यूजीलैंड के लिए वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1982 में भारत के खिलाफ जैकी लॉर्ड के 6/10 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। महिला वनडे मेंे केवल 7वीं बार है जब किसी गेंदबाज ने एक पारी में 7 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान की सज्जिदा शाह (7/4), इंग्लैंड की जो चेम्बरलिन (7/8), वेस्टइंडीज की अनिशा मोहम्मद (7/14), ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग (7/18), एलिस पेरी (7/22) और एस निट्शके (7/24) पहले ये कारनामा कर चुकी हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही केर की गेंदबाजी
जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में मौली पेनफोल्ड (3/17) ने शुरुआत में शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले 3 विकेट झटके। इसके बाद केर ने गेंद संभाली और चीएडजा धुरुरू को आउट कर अपना पहला विकेट लिया। उन्होंने इसके बाद मोडेस्टर मुपाचिक्वा, क्रिस्टाबेल चाटोनजवा, एडेल जिमुनू, न्याशा ग्वांजुरा, ऑड्रे माजविषाया और टेंडाई माकुशा को भी अपना शिकार बनाया। केर ने 9.1 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 34 रन देकर 7 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.70 की रही।
करियर
कमाल की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं केर
केर ने अपना वनडे मुकाबला साल 2016 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 86 मुकाबले खेले हैं और इसकी 85 पारियों में 28.32 की औसत से 117 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 7 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/34 का रहा है। उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा विकेट (26) ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ लिए हैं।
जानकारी
बल्लेबाजी में ऐसा रहा है केर का प्रदर्शन
केर ने 86 मैच की 73 पारियों में 40.75 की औसत से 2,364 रन भी बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 232* रन रहा है।