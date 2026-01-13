एलिसा हीली ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, भारत के खिलाफ खेलेंगी अंतिम सीरीज

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 35 साल की हीली ने हाल ही में विलो टॉक पॉडकास्ट पर इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा, "आज मैं आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर रही हूं कि मैं भारत के खिलाफ सीरीज के बाद क्रिकेट से संन्यास ले रही हूं।" उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार यह लेना ही था।

बयान पिछले कुछ साल मानसिक रूप से थकाने वाले- हीली हीली ने बताया कि उनके संन्यास के फैसले पर कई बातों का असर पड़ा, जिसमें पिछले कुछ सालों का मानसिक तनाव और बार-बार होने वाली चोटें शामिल हैं। उन्होंने पॉडकास्ट पर कहा, "यह काफी समय से होने वाला था। पिछले कुछ साल शायद किसी भी चीज से ज्यादा मानसिक रूप से थकाने वाले रहे हैं।" बता दें, उनका यह ऐलान विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिलन के बाद आया है।

उपलब्धि हीली के नाम हैं ये उपलब्धि अपने क्रिकेट करियर में हीली 8 ICC विश्व कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रही हैं। उनकी उपलब्धियों में विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (170 रन) और महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा शिकार (126) शामिल हैं। उन्हें 2019 में बेलिंडा क्लार्क अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 2 बार ICC महिला टी-20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल दिलाया था।

आंकड़े हीली के आंकड़े हैं शानदार हीली का करियर शानदार रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 10 महिला टेस्ट खेले हैं और 30.56 की औसत से 489 रन बनाए हैं। उन्होंने 123 महिला वनडे भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 35.98 की औसत और लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से 3,563 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 170 है। कुल 162 महिला टी-20I में हीली ने 25.45 की औसत से 3,054 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 130 है।

