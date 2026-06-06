अजित अगरकर ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने पर अहम बयान दिया है (तस्वीर: फाइल)

अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार को कप्तानी हटाए जाने पर दिया अहम बयान, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 08:08 pm Jun 06, 202608:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुषों की चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार यादव को टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाने के फैसले पर स्पष्टीकरण दिया है। यह कदम इस साल की शुरुआत में टी-20 विश्व कप 2026 में भारत की शानदार जीत के बाद उठाया गया है। श्रेयस अय्यर को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के लिए सूर्यकुमार की जगह कप्तान बनाया गया है। आइए जानते हैं अगरकर ने इस संबंध में क्या कुछ कहा।