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अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार को कप्तानी हटाए जाने पर दिया अहम बयान, जानिए क्या कहा
अजित अगरकर ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने पर अहम बयान दिया है (तस्वीर: फाइल)

अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार को कप्तानी हटाए जाने पर दिया अहम बयान, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा
Jun 06, 2026
08:08 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुषों की चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने सूर्यकुमार यादव को टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाने के फैसले पर स्पष्टीकरण दिया है। यह कदम इस साल की शुरुआत में टी-20 विश्व कप 2026 में भारत की शानदार जीत के बाद उठाया गया है। श्रेयस अय्यर को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के लिए सूर्यकुमार की जगह कप्तान बनाया गया है। आइए जानते हैं अगरकर ने इस संबंध में क्या कुछ कहा।

बयान

अगरकर ने सूर्यकुमार को लेकर क्या कहा?

अगरकर ने कहा कि सूर्यकुमार की हालिया फॉर्म और अगले टी-20 विश्व कप चक्र के लिए भारत की रणनीति ने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कुछ हद तक उनकी अपनी फॉर्म को देखते हुए, लेकिन अगले 2 साल के चक्र या अगले विश्व कप तक के दो साल से कुछ अधिक समय को ध्यान में रखते हुए, हमने निर्णय लिया कि आगे बढ़ने का यही सबसे अच्छा रास्ता है।"

परेशानी

यह निर्णय लेना था बहुत कठिन- अगरकर

अगरकर ने स्वीकार किया कि यह फैसला लेना कठिन था, खासकर तब जब सूर्यकुमार ने हाल ही में भारत को विश्व कप में जीत दिलाई थी। उन्होंने कहा, "सूर्यकुमार के बारे में बात करें तो, जाहिर है यह एक कठिन फैसला है, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी विश्व कप जीता है, लेकिन जैसा कि ज्यादातर विश्व कप के बाद होता है, हम यह फिर से सोचने की कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।"

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उम्मीदवार

अगरकर ने श्रेयस को बताया योग्य उम्मीदवार

अगरकर ने श्रेयस की कप्तानी के रिकॉर्ड और हालिया बल्लेबाजी फॉर्म का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति का बचाव किया। उन्होंने कहा, "श्रेयस इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य उम्मीदवार हैं।" मुख्य चयनकर्ता ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विभिन्न फ्रेंचाइजी की कप्तानी करने के श्रेयस के अनुभव और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। अगरकर ने आगे कहा, "वह टी-20 विश्व कप टीम में शामिल होने के काफी करीब थे।"

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योजना

हम हमेशा आगे की ओर देखने वाले- अगरकर

अगरकर ने कहा कि सूर्यकुमार की हालिया फॉर्म बदलाव का एक कारण तो थी, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं था। उन्होंने कहा, "पिछले 2 सालों में उनकी फॉर्म देखिए, लेकिन कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन (भारत के) अच्छा रहा था।" मुख्य चयनकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि वे हमेशा भविष्य को ध्यान में रखेंगे और निर्णय लेते समय सभी कारकों पर विचार करेंगे। भविष्य की ओर देखना भी काफी अहम होता है।

टीम

भारत की पूरी टीम पर एक नजर

इंग्लैंड-आयरलैंड दौरे के लिए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई। एशियन खेलों के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई।

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