अहमदाबाद टेस्ट: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल की बड़ी बढ़त, ऐसा रहा दूसरा दिन

अहमदाबाद टेस्ट: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल की बड़ी बढ़त, ऐसा रहा दूसरा दिन
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट टीम के नाम रहा। वेस्टइंडीज के पहली पारी के 162 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 448/5 का स्कोर बना लिया था। इस तरह भारत ने पहली पारी में 286 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली है। इस समय रविंद्र जडेजा (18) और वाशिंगन सुंदर (53) क्रीज पर मौजूद हैं। आइए दूसरे दिन का खेल जानते हैं।
बल्लेबाजी
राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक
दूसरे दिन भारत के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां टेस्ट शतक रहा। बड़ी बात यह रही कि यह राहुल का 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर पहला शतक रहा है। यह उनका भारत में दूसरा ही टेस्ट शतक रहा है। वह अपनी पारी में 197 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों की मदद से शतक जड़कर आउट हुए।
उपलब्धि
राहुल बने बतौर सलामी बल्लेबाज 10 शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय
अपनी शतकीय पारी के साथ ही राहुल ने खास उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। यह उनका बतौर सलामी बल्लेबाज 10वां शतक रहा। ऐसे में वह भारत के लिए 10 टेस्ट शतक जड़ने वाले चौथे सलामी बल्लेबाजी बन गए हैं। इस सूची में पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 33 शतक अपने नाम किए थे। इसी तरह पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (22) दूसरे और मुरली विजय (12) तीसरे पायदान पर हैं।
शतक
ध्रुव जुरेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक
विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा। उन्होंने जडेजा (104*) के साथ 5वें विकेट के लिए 206 रन की अहम साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 210 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब 6 टेस्ट की 9 पारियों में 53.14 की औसत से 372 रन हो गए हैं।
शतक
जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक
राहुल और जुरेल के बाद ऑलराउंडर जडेजा ने भी बल्लेबाजी में हाथ दिखाते हुए नाबाद शतकीय पारी खेली। यह उनके करियर का छठा और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 168 गेंदों में पूरा किया। वह अपनी पारी में अब तक 176 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 5 छक्के जड़ चुके हैं। उनके अब 86 मैचों की 129 पारियों में 3,990* रन हो चुके हैं। वह अब तक 27 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं।
उपलब्धि
जडेजा ने छक्कों के मामले में धोनी को पछाड़ा
जडेजा ने अपनी पारी के दौरान एक खास उपलब्धि भी हासिल की। पारी का चौथा छक्का लगाते ही उनके टेस्ट करियर में 79 छक्के हो गए हैं। वह भारत के लिए टेस्ट में चौथे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (78) को पीछे छोड़ दिया है। सूची में पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग (90) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (90) पहले और रोहित शर्मा (88) दूसरे नंबर पर हैं।