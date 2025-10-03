भारत बनाम वेस्टइंडीज: रविंद्र जडेजा ने लगाया अपना छठा टेस्ट शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का कुल छठा और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 168 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने पहली पारी के आधार पर अहम बढ़त हासिल कर ली है। आइए जडेजा की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
जोरदार रही जडेजा की पारी
भारतीय टीम को पहली पारी में 218 रन के कुल स्कोर पर चौथा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए जडेजा ने ध्रुव जुरेल (125) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और 5वें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान पहले जुरेल और फिर जडेजा ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए और फिर उन्हें शतक में तब्दील कर दिया। जडेजा अपनी पारी में अब तक 6 चौके और 5 छक्के जड़ चुके हैं।
उपलब्धि
जडेजा ने छक्कों के मामले में धोनी को पछाड़ा
जडेजा ने अपनी पारी के दौरान एक खास उपलब्धि भी हासिल की। पारी का चौथा छक्का लगाते ही उनके टेस्ट करियर में 79 छक्के हो गए हैं। वह भारत के लिए टेस्ट में चौथे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (78) को पीछे छोड़ दिया है। सूची में पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (90) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (90) पहले और रोहित शर्मा (88) दूसरे नंबर पर हैं।
प्रदर्शन
साल 2025 में शानदार रहा है जडेजा का प्रदर्शन
जडेजा ने साल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। वह इस साल अब तक 7 टेस्ट की 13 पारियों में 81 से अधिक की औसत से 650 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट (10 पारियों) में 86 की औसत से 516 रन बनाकर सीरीज का अंत किया था। उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। पिछली 9 टेस्ट पारियों में उन्होंने 7 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।
करियर
कैसा रहा है जडेजा का टेस्ट करियर?
जडेजा ने अपना पहला टेस्ट साल 2012 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। वह अब तक 86 मुकाबलों की 129 पारियों में 38 से अधिक की औसत से 3,986 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के अलावा 27 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 175 रन का रहा है। इसी तरह वह 160 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 25.21 की औसत से 330 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं।