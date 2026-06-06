रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं

16 साल बाद घरेलू मैदान पर अश्विन और जडेजा के बिना उतरी भारतीय टेस्ट टीम

लेखन आदर्श कुमार 10:53 am Jun 06, 202610:53 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट मैच के लिए आमने-सामने हैं। महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह पहला टेस्ट मैच है। इस मुकाबले में भारतीय टीम रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बिना उतरी है। 16 साल में यह पहला मौका है जब घरेलू मैदान पर इन दोनों खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम कोई टेस्ट खेल रही है। अश्विन संन्यास ले चुके हैं और जडेजा टीम का हिस्सा नहीं हैं।