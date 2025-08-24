एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम घोषित, राशिद खान करेंगे कप्तानी

आगामी 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया। अनुभवी स्पिनर राशिद खान को टीम का कप्तान बनाया गया। 17 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक भी चुने गए हैं। बता दें कि नवीन वनडे प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं और दिसंबर 2024 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। आइए अफगानिस्तानी टीम पर एक नजर डालते हैं।

टीम हजरतुल्लाह जजई और जुबैद अकबरी को नहीं मिली जगह दिलचस्प रूप से अफगानिस्तान ने इस साल को टी-20 मैच नहीं खेला है। उनकी आखिरी टी-20 सीरीज दिसंबर 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ थी। उस टीम से केवल 2 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। हजरतुल्लाह जजई और जुबैद अकबरी एशिया कप के लिए अपनी जगह नहीं बना सके हैं, जबकि इब्राहिम जादरान और शराफुद्दीन अशरफ ने जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहने के बाद टीम में वापसी की है।

टीम ऐसी है अफगानी टीम अफगानिस्तान की टीम में वफीउल्लाह तराखिल, नांग्याल खरोटे और अब्दुल्ला अहमदजई एशिया कप के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल हैं। एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान टीम: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक और फजलहक फारूकी।

कार्यक्रम 9 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी अफगानिस्तान अफगानिस्तानी टीम 9 सितंबर को एशिया कप के उद्घाटन मैच में हांगकांग से भिड़ेगी। उनके ग्रुप में अन्य टीमें बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। इसके बाद अफगानी टीम 16 सितंबर को अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। आखिर में 18 सितंबर को श्रीलंका क्रिकेट टीम के विरुद्ध मुकाबला करेगी। बता दें कि सुपर-4 में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप से केवल 2 टीमें ही आगे बढ़ेंगी।