एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य प्रमुख आंकड़े 

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है, जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज हांगकांग के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इस बार अफगानी टीम की कप्तानी राशिद खान करते हुए नजर आएंगे। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित नजर आ रही अफगानी टीम अपने पहले खिताब के लिए चुनौती पेश करेगी। आइए आगामी संस्करण के लिए टीम, शेड्यूल और अन्य प्रमुख जानकरी पर एक नजर डालते हैं।

टीम ऐसी है अफगानी टीम हजरतुल्लाह जजई और जुबैद अकबरी एशिया कप के लिए अपनी जगह नहीं बना सके हैं, जबकि इब्राहिम जादरान और शराफुद्दीन अशरफ टीम में चुने गए हैं। एशिया कप 2025 के लिए अफगानिस्तान टीम: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक और फजलहक फारूकी।

शेड्यूल 9 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी अफगानिस्तान अफगानिस्तानी टीम 9 सितंबर को एशिया कप के उद्घाटन मैच में हांगकांग से भिड़ेगी। उनके ग्रुप में अन्य टीमें बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। इसके बाद अफगानी टीम 16 सितंबर को अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। आखिर में 18 सितंबर को श्रीलंका क्रिकेट टीम के विरुद्ध मुकाबला करेगी। बता दें कि सुपर-4 में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप से केवल 2 टीमें ही आगे बढ़ेंगी।

प्रदर्शन टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में सुपर-4 में पहुंची थी अफगान टीम टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में अफगानिस्तान ने सिर्फ 1 संस्करण (2022) में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 2 मैच जीते और 3 में शिकस्त झेली थी। अफगानी टीम सुपर-4 से आगे नहीं बढ़ सकी थी। वनडे प्रारूप में खेले गए एशिया कप में अफगानी टीम ने 3 संस्करण में हिस्सा लिया है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में आया था। तब अफगानी टीम सुपर-4 चरण तक पहुंचने में सफल रही थी।

बल्लेबाज अफगानिस्तान के इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सर्वाधिक रन टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में अफगानिस्तान से इब्राहिम जादरान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 5 पारियों में 65.33 की औसत और 104.25 की स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 5 पारियों में 30.40 की औसत के साथ 152 रन बनाए थे। इन दोनों के अलावा कोई अन्य अफगानी बल्लेबाज 100 रन नहीं बना सका है। हजरतुल्लाह जजई ने 5 पारियों में 93 रन बनाए थे।