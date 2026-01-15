टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए अफगानिस्तान के नवीन उल हक- रिपोर्ट 

रिपोर्ट

इस महीने सर्जरी कराएंगे नवीन

क्रिकइंफो के मुताबिक, नवीन अगले हफ्ते वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 के साथ-साथ अगले महीने शुरू होने वाले विश्व कप से भी बाहर हो गए हैं। उनकी सर्जरी कराने की उम्मीद है। नवीन ने दिसंबर 2024 से अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेला है। तब से, उन्होंने 2025 में SA20 और फिर USA में मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में खेला, लेकिन कंधे की चोट के कारण एशिया कप 2025 से बाहर हो गए थे।