टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए अफगानिस्तान के नवीन उल हक- रिपोर्ट
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। इस प्रमुख टूर्नामेंट से पहले अफगान टीम के लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज गेंदबाज नवीन उल हक विश्व कप से बाहर हो गए हैं। वह चोट के कारण आगामी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बता दें कि अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
रिपोर्ट
इस महीने सर्जरी कराएंगे नवीन
क्रिकइंफो के मुताबिक, नवीन अगले हफ्ते वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 के साथ-साथ अगले महीने शुरू होने वाले विश्व कप से भी बाहर हो गए हैं। उनकी सर्जरी कराने की उम्मीद है। नवीन ने दिसंबर 2024 से अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेला है। तब से, उन्होंने 2025 में SA20 और फिर USA में मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में खेला, लेकिन कंधे की चोट के कारण एशिया कप 2025 से बाहर हो गए थे।
आंकड़े
ऐसा है नवीन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
नवीन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2019 में खेला था। उन्होंने अब तक 48 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 7.78 की इकॉनमी रेट और 18.73 की औसत के साथ 67 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 का रहा है। नवीन शुरुआती और आखिरी ओवर दोनों में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी से टीम को नुकसान होगा।