यशस्वी जायसवाल वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली की जगह यशस्वी शामिल, इंडिया-A टीम का हुआ ऐलान

लेखन आदर्श कुमार 02:53 pm Jun 06, 202602:53 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को 13 जून से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है। हार्दिक पांड्या इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा अपनी फिटनेस के आधार पर ही इस सीरीज में खेल पाएंगे। इसी के साथ इंडिया-A टीम का ऐलान भी किया गया है।