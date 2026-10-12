अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है

अभिषेक शर्मा के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दर्ज हुआ यह रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव के बराबर पहुंचे

लेखन भारत शर्मा 11:53 am Oct 12, 202611:53 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 30 गेंदों में 230 की स्ट्राइक रेट से 69 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पारी में 6 चौके, 5 छक्के जड़े। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के संयुक्त पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।