जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा, जानिए उनका प्रदर्शन

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के आंकड़े शानदार रहे हैं। हालांकि, टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक उनका प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक रहा है और वह लय नहीं पकड़ पाए हैं। लगातार असफलताओं के बावजूद जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके पिछले रिकॉर्ड उम्मीद जगाते हैं। ऐसे में 26 फरवरी को होने वाला यह मुकाबला अभिषेक के लिए वापसी का बड़ा मौका साबित हो सकता है। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

शतक जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगा चुके हैं अभिषेक अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। अब तक वह इस टीम के खिलाफ 5 मैचों की 4 पारियों में 31 की औसत से 124 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 174.64 की रही है। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है, उनका सर्वोच्च स्कोर 100 रन रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में जिम्बाब्वे के अलावा उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ भी 135 रन की शतकीय पारी खेली है।

फॉर्म टी-20 विश्व कप में पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं अभिषेक टी-20 विश्व कप 2026 में अभिषेक का प्रदर्शन अब तक बेहद साधारण रहा है। पहले 3 मुकाबलों में वह USA, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ खाता तक नहीं खोल सके थे। सुपर-8 में भारत के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 12 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। लगातार असफलताओं के बाद अभिषेक जिम्बाब्वे के खिलाफ इन सबको पीछे छोड़कर पुरानी लय में लौटने की कोशिश करेंगे।

Advertisement

जानकारी साल 2026 में ऐसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन साल 2026 में अभिषेक ने अब तक 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 9 पारियों में 24.62 की औसत और 211.82 की स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन रहा है।

Advertisement