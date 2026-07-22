जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में ये रिकॉर्ड्स बना चुके हैं अभिषेक शर्मा, जानिए आंकड़े 

इस साल जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच में अभिषेक ने शानदार अर्धशतक लगाकर अपनी खराब फॉर्म का सिलसिला तोड़ा था।

इससे पहले लगातार 4 पारियों में 0, 0, 0 और 15 रन बनाने के बाद, इस खिलाड़ी ने 30 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे।

अभिषेक के अलावा शुभमन गिल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत-जिम्बाब्वे टी-20 में एक से अधिक बार (2 बार) 50+ रन बनाए हैं।