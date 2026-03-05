टी-20 विश्व कप 2026 में अभिषेक शर्मा चौथी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

टी-20 विश्व कप 2026 में अभिषेक शर्मा चौथी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म जारी है। वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। वह 7 गेंदों में 2 चौकों की मदद से सिर्फ 9 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उनकी पारी का अंत इंग्लैंड के स्पिनर विल जैक्स ने किया। आइए उनके इस संस्करण के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
चौथी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके अभिषेक
टी-20 विश्व कप 2026 में अभिषेक चौथी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। इस संस्करण में उनके स्कोर क्रमशः 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9 रन रहे हैं। उन्होंने अपना इकलौता अर्धशतक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ लगाया था। इस संस्करण में अभिषेक ने 7 पारियों में 12.71 की औसत और 130.88 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 89 रन अपने नाम किए हैं।
करियर
अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
अभिषेक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 45 मुकाबले खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 33.00 की औसत और 188.82 की स्ट्राइक रेट से 1,386 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 9 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।