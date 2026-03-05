अभिषेक का खराब फॉर्म जारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026 में अभिषेक शर्मा चौथी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

लेखन अंकित पसबोला 07:28 pm Mar 05, 202607:28 pm

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म जारी है। वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। वह 7 गेंदों में 2 चौकों की मदद से सिर्फ 9 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। उनकी पारी का अंत इंग्लैंड के स्पिनर विल जैक्स ने किया। आइए उनके इस संस्करण के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।