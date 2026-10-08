विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एबी डिविलियर्स का बड़ा दावा, बोले- 2016 से भी बेहतर है विराट कोहली का नया अवतार

लेखन आदर्श कुमार 04:17 pm Oct 08, 202604:17 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में खेले गए वनडे के तुरंत बाद विराट कोहली ने अपने खेल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को एक नई चुनौती में डाला है जहां वह अपने खेल को अब भी एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। कोहली के इस बयान से उनके बदले हुए नजरिए की झलक मिलती है। अब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने कोहली के नए अवतार पर अपनी बात रखी है।