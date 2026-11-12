सरे की टीम में शामिल हुए 44 साल के जेम्स एंडरसन, काउंटी में खेलना रखेंगे जारी

एंडरसन ने इस सत्र काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन-2 में लंकाशायर के लिए 17 की औसत से 50 विकेट लिए थे।

एंडरसन ने अपना पहला प्रथम श्रेणी मुकाबला साल 2002 में खेला था।

उन्होंने अब तक 315 मुकाबलों में 24.25 की शानदार औसत से 1,193 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 51 बार 4 विकेट और 56 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है।

एंडरसन ने 261 लिस्ट-A मैचों में 28.57 की औसत से 358 विकेट चटकाए हैं।