महेंद्र सिंह धोनी का न्यूजीलैंड में वनडे में शानदार प्रदर्शन रहा है

न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 प्रमुख भारतीय बल्लेबाज

लेखन भारत शर्मा 05:36 pm Oct 23, 202605:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला वनडे मैच न्यूजीलैंड की धरती पर है। 4 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होने वाली 5 मैचों की सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनडे विश्व कप 2027 में 12 महीने से भी कम समय बचा है। यह सीरीज बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि न्यूजीलैंड की पिच स्विंग गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। इस बीच आइए उन 3 भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में वनडे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया है।