न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 प्रमुख भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम का अगला वनडे मैच न्यूजीलैंड की धरती पर है। 4 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होने वाली 5 मैचों की सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनडे विश्व कप 2027 में 12 महीने से भी कम समय बचा है। यह सीरीज बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि न्यूजीलैंड की पिच स्विंग गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। इस बीच आइए उन 3 भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड में वनडे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया है।
#1
महेंद्र सिंह धोनी
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न्यूजीलैंड में खेले गए वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है।
क्रिकइंफो के अनुसार, उन्होंने न्यूजीलैंड में 12 पारियों में 6 अर्द्धशतकों की मदद से 590 रन अपने नाम किए हैं।
उनकी 84.28 की औसत इस देश में कम से कम 500 रन बनाने वाले किसी भी बल्लेबाज का दूसरी सर्वाधिक है।
इस मामले में धोनी की स्ट्राइक रेट भी 98.82 के रूप में प्रभावशाली रही है।
#2
वीरेंद्र सहवाग
न्यूजीलैंड में वीरेंद्र सहवाग का प्रदर्शन इतना शानदार था कि वह 50 से ज्यादा की औसत और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 500 से ज्यादा रन बनाने वाले 2 बल्लेबाजों में से एक हैं।
दूसरे बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के एबी डिविलियर्स हैं।
इस बीच सहवाग ने न्यूजीलैंड में 12 वनडे मैचों में 54.36 की औसत से 598 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 103.1 की रही है। इसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं।
#3
विराट कोहली
विराट कोहली न्यूजीलैंड में 500 से अधिक वनडे रन बनाने वालों में 40 से ज्यादा की औसत वाले अकेले दूसरे बल्लेबाज हैं।
कोहली ने देश में इतने ही मैचों की 13 पारियों में 49.66 की औसत और 91.41 की स्ट्राइक रेट से 596 रन बनाए हैं।
हालांकि, इस स्टार बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड में 50 से ज्यादा के 5 स्कोर बनाए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही शतक में बदला है।
वह इस बार बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।