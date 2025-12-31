अलविदा 2025: टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले शीर्ष बल्लेबाज 

टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने पूरे साल दमदार प्रदर्शन किया। मुश्किल पिचों, तेज गेंदबाजों और लंबे मुकाबलों के बीच भारतीय उन बल्लेबाजों ने धैर्य, तकनीक और जज्बे के साथ ऐसी बड़ी पारियां खेलीं, जिन्होंने मैच की दिशा बदल दी। इन ऐतिहासिक पारियों ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की गहराई और मजबूती को भी उजागर किया।

#1 शुभमन गिल (269 रन) टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की पारी खेली। पहली पारी में उन्होंने 387 गेंदों पर 269 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इस पारी की बदौलत भारत ने 587 रन बनाए। उनके दमदार प्रदर्शन के चलते भारत ने वह टेस्ट मैच 336 रनों से अपने नाम किया था। भारत की ओर से साल 2025 में यह एकमात्र दोहरा शतक रहा।

#2 यशस्वी जायसवाल (175 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली के मैदान पर 175 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 258 गेदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 22 चौके निकले थे। यशस्वी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 518/5 का स्कोर बना दिया था। भारतीय टीम को उस मैच में 7 विकेट से शानदार जीत मिली थी।

#3 शुभमन गिल (161 रन) सूची में तीसरे स्थान पर भी शुभमन हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 161 रन की पारी खेली थी। ये वही मुकाबला था जिसमें उनके बल्ले से दोहरा शतक भी निकला था। इस खिलाड़ी ने 162 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 13 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 99.38 की रही थी। शुभमन के शतक के कारण दूसरी पारी में भारतीय टीम 427/6 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी।

