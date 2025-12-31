अलविदा 2025: केवल 27 रन पर ऑलआउट हुई टीम, जानिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे छोटे स्कोर

साल 2025 टेस्ट क्रिकेट के लिए कई मायनों में यादगार रहा, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे जिन्होंने बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर कर दिया। तेज गेंदबाजों की धार, मुश्किल पिचें और दबाव भरे हालात में कई टीमें बेहद कम स्कोर पर सिमटती नजर आईं। इन मैचों में कुछ ही ओवरों के भीतर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। ऐसे में आइए जानते हैं 2025 में टेस्ट क्रिकेट में बने सबसे छोटे स्कोर और उनके आंकड़े।

#1 27 रन, वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम है। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पूरी टीम सिर्फ 27 रन पर ऑलआउट हो गई थी। वेस्टइंडीज 204 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। उनका कोई भी बल्लेबाज 20 रन भी नहीं बना पाया था। मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7.3 ओवर में 4 मेडन के साथ सिर्फ 9 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए थे। कंगारू टीम को 176 रन से जीत मिली थी।

#2 93 रन, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम है। नवंबर 2025 में टीम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ ईडन गार्डन्स के मैदान पर सिर्फ 93 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम केवल 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। वाशिंटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए थे। साइमन हार्मर ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। मार्को यानसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट चटकाए थे। दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से जीत मिली थी।

#3 110 रन, ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। दिसबंर 2025 में टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 110 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मेलबर्न के मैदान पर खेले गए इस मैच में पहली पारी में कंगारू टीम 152 रन ही बना पाई थी। जवाब में इंग्लैंड 110 रन ही बना पाई। माइकल नेसेर ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। बोलैंड ने 3 विकेट झटके थे। 110 रन पर ऑलआउट होने के बावजूद इंग्लैंड को 4 विकेट से जीत मिली थी।

