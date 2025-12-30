अलविदा 2025: टेस्ट क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने खेली सबसे बड़ी पारियां, जानिए शीर्ष पर कौन

टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 बल्लेबाजों की धैर्य, तकनीक और जज्बे की मिसाल बनकर सामने आया। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने लंबी और यादगार पारियां खेलीं, जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। मुश्किल हालात में बनाए गए ये बड़े स्कोर न सिर्फ टीम को मजबूती देने वाले रहे, बल्कि दर्शकों के लिए भी खास बने। इन पारियों ने टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती को उजागर किया और साल 2025 को ऐतिहासिक बना दिया। आइए उन पारियोंं पर नजर डालते हैं।

#1 वियान मुल्डर (367 रन बनाम जिम्बाब्वे) दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ऑलराउंडर खिलाड़ी वियान मुल्डर ने जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट की पहली पारी में नाबाद 367 रन बनाकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। 24/2 के मुश्किल हालात में उतरे मुल्डर ने सिर्फ 334 गेंदों में 49 चौके और 4 छक्कों की मदद से यह ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पारी से जीत दर्ज की। यह टेस्ट इतिहास का पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा।

#2 शुभमन गिल (269 रन बनाम इंग्लैंड) टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की पारी खेली। पहली पारी में उन्होंने 387 गेंदों पर 269 रन बनाए, जिसमें 30 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इस पारी की बदौलत भारत ने 587 रन बनाए। इसके बाद गिल ने दूसरी पारी में भी 161 रन की शतकीय पारी खेली। उनके दमदार प्रदर्शन के चलते भारत ने यह टेस्ट 336 रन से अपने नाम किया।

Advertisement

#3 रयान रिकेल्टन (259 रन) दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने जनवरी 2025 में केपटाउन टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पहली पारी में 72/3 के संकट से टीम को निकालते हुए उन्होंने तेम्बा बावुमा के साथ 235 रन की अहम साझेदारी की। दूसरे दिन रिकेल्टन ने अपना पहला टेस्ट दोहरा शतक पूरा किया और 343 गेंदों पर 259 रन बनाए। उनकी इस शानदार पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया।

Advertisement