अलविदा 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

साल 2025 में कई गेंदबाजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान कई तेज और स्पिन गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया और लगातार विकेट चटकाकर मैच का रुख बदला। टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों प्रारूप में इन गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अपनी टीमों को जीत दिलाई, बल्कि बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। आइए जानते हैं 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन रहे?

#1 जैकब डफी (81 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जैकब डफी हैं। उन्होंने साल 2025 में 36 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 39 पारियों में 17.11 की उम्दा औसत के साथ 81 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल और 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/34 का रहा। डफी ने इस साल 4.26 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की।

#2 मैट हेनरी और ब्लेसिंग मुजारबानी (65-65 विकेट) दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी और मैट हेनरी हैं। जिम्बाब्वे के मुजारबानी ने साल 2025 में 31 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इसकी 34 पारियों में 27.58 की औसत से 65 विकेट लिए। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। हेनरी ने 27 मैच की 29 पारियों में 16.87 की औसत से 65 विकेट लिए। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 3 बार ही 5 विकेट हॉल चटकाए।

Advertisement

#3 अली दाऊद (63 विकेट) बहरीन क्रिकेट टीम के अली दाऊद इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2025 में 37 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 37 पारियों में 11.28 की शानदार औसत के साथ 63 विकेट लेने में सफल रहे। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/19 का रहा। इस खिलाड़ी ने 5.47 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की।

Advertisement