14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम का उपकप्तान

बिहार क्रिकेट संघ (BCA) ने 14 वर्षीय प्रतिभाशाली क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले दो चरणों के लिए बिहार क्रिकेट टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है। BCA ने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक दो दिन पहले यह घोषणा की। यह देरी BCCI के आदेश पर तदर्थ आधार पर एक चयनकर्ता की नियुक्ति करने में देरी होने के कारण हुई है। टीम की कमान बल्लेबाज सकीबुल गनी को सौंपी गई है।

इनाम सूर्यवंशी को मिला शानदार प्रदर्शन का इनाम सूर्यवंशी का उपकप्तान के रूप में चयन भारत की अंडर-19 टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम माना जा रहा है। उन्होंने ब्रिस्बेन में पहले चार दिवसीय मैच में 78 गेंदों पर शतक बनाया और तीन पारियों में 133 रन बनाकर टेस्ट सीरीज में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इससे पहले, उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर भी युवा वनडे में रिकॉर्ड तोड़ शतक (143) बनाकर प्रभावित किया था।

प्रदर्शन सूर्यवंशी ने IPL 2025 में भी किया था दमदार प्रदर्शन सूर्यवंशी ने इस साल की शुरुआत में सुर्खियां बटोरीं जब वह महज 13 साल की उम्र में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 2025 संस्करण में बतौर सलामी बल्लेबाज 7 मैच खेले, जिनमें 200 की स्ट्राइक रेट से कुल 252 रन बनाए। वह मई में जयपुर में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 38 गेंदों में शतक जड़कर टी-20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा बने थे।

उम्मीद सूर्यवंशी की मौजूदगी से बिहार को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बिहार का 2024-25 सीजन निराशाजनक रहा, जिसमें टीम कोई भी मैच नहीं जीत पाई थी। हालांकि, BCA को उम्मीद है कि सूर्यवंशी की प्रतिभा और अनुभव टीम को वापसी करने में मदद करेगा। BCA अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि सूर्यवंशी को उनकी प्रतिभा और अनुभव के कारण आगे बढ़ाया गया है। वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और 13 साल की उम्र में IPL शतक जड़ा है।