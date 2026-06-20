जूम के नए टूल से मीटिंग के बाद फॉलो-अप की टेंशन खत्म
जूम ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल 'जूममेट' पेश किया है। यह टूल आपकी मीटिंग्स को ध्यान से सुनता है और इसके बाद के सारे नीरस फॉलो-अप कामों को झटपट खुद ही निपटा देता है।
मीटिंग में जैसे ही कोई फैसला लिया जाता है, यह टूल फौरन उस पर काम शुरू कर देता है, जैसे जीरा टिकट बनाना, सेल्सफोर्स को अपडेट करना, प्रस्ताव तैयार करना या आपकी टीम को जरूरी जानकारी देना। इस तरह, आपको कॉल खत्म होने के बाद कामों के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध है टूल
जूममेट स्लैक, गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और कई दूसरे जाने-माने वर्क ऐप्स के साथ आसानी से जुड़ जाता है। यह सिर्फ मीटिंग का सारांश ही नहीं देता, बल्कि लाइव मीटिंग के दौरान भी असली काम करता है। यह आपको जरूरत पड़ने पर जरूरी डाटा सामने ला देता है या कॉल खत्म होने से पहले ही फॉलो-अप मैसेज भेज देता है। यह टूल जूम के पेड प्लांस के साथ एक ऐड-ऑन के तौर पर मिलता है, जिससे व्यस्त टीमों का काम करने का तरीका काफी आसान हो जाता है।