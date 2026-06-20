जूम के नए टूल से मीटिंग के बाद फॉलो-अप की टेंशन खत्म टेक्नोलॉजी Jun 20, 2026

जूम ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल 'जूममेट' पेश किया है। यह टूल आपकी मीटिंग्स को ध्यान से सुनता है और इसके बाद के सारे नीरस फॉलो-अप कामों को झटपट खुद ही निपटा देता है।

मीटिंग में जैसे ही कोई फैसला लिया जाता है, यह टूल फौरन उस पर काम शुरू कर देता है, जैसे जीरा टिकट बनाना, सेल्सफोर्स को अपडेट करना, प्रस्ताव तैयार करना या आपकी टीम को जरूरी जानकारी देना। इस तरह, आपको कॉल खत्म होने के बाद कामों के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।