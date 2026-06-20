NEET परीक्षा के लिए नागपुर के छात्र को अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया है

NEET परीक्षा फिर विवादों में, नागपुर के छात्र को मिला अबू धाबी में परीक्षा केंद्र

लेखन आबिद खान 10:46 am Jun 20, 202610:46 am

क्या है खबर?

21 जून को देशभर में NEET की दोबारा परीक्षा हो रही है। इस बीच फिर विवाद सामने आए हैं। ताजा मामला नागपुर से है। यहां के एक छात्र को NEET करवाने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अबू धाबी का परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया है। इस छात्र का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब है। छात्र ने नागपुर में परीक्षा देने का विकल्प चुना था, लेकिन प्रवेश पत्र में अबू धाबी स्थित परीक्षा केंद्र का उल्लेख था।