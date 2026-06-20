पराग्वे ने तुर्की को 1-0 से हरा दिया है

फीफा विश्व कप 2026: पराग्वे से हाकर बाहर हुआ तुर्की, गलार्जा ने किया एकमात्र गोल

लेखन भारत शर्मा 11:00 am Jun 20, 202611:00 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में पराग्वे फुटबॉल टीम ने ग्रुप-D में अपने तीसरे मुकाबले में तुर्की को 1-0 से हराकर नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इसके साथ तुर्की का विश्व कप में सफर समाप्त हो गया है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पराग्वे के लिए स्टार खिलाड़ी मटियास गलार्जा ने गोल दागकर टीम को मैच में आगे किया। तुर्की की ओर से कोई भी खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया।