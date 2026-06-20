शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' ने आते ही किया बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, की छप्परफाड़ कमाई

कमाई

'कॉकटेल 2' ने पार किया डबल-डिजिट का आंकड़ा

'कॉकटेल 2' ने न सिर्फ शानदार शुरुआत की है, बल्कि घरेलू कमाई के मामले में इसने अपनी पिछली ओरिजनल फिल्म (कॉकटेल) की पहले दिन की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म ने आसानी से बॉक्स ऑफिस पर दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। 'कॉकटेल' ने भारत में 10.47 करोड़ के साथ शुरुआत की थी, वहींसैकनिल्क के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने अपनी रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को भारत में 13.50 करोड़ रुपये कमाए हैं।