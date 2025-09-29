अरट्टई को भारत में व्हाट्सऐप का प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है (तस्वीर: एक्स/@Arattai)

जोहो के मैसेजिंग ऐप अरट्टई को मिली जबरदस्त सफलता, 3 दिन में 100 गुना बढ़े यूजर

क्या है खबर?

चेन्नई की कंपनी जोहो के हाल ही में लॉन्च किए गए भारत में बने मैसेजिंग ऐप अरट्टई ने आते ही हलचल मचा दी है। इसे भारत में व्हाट्सऐप के लिए मजबूत चुनौती बताया जा रहा है। ऐप के दैनिक यूजर्स केवल 3 दिनों के भीतर 3,000 से बढ़कर 3.5 लाख हो गए हैं, जो 100 गुना की तेज वृद्धि को दर्शाता है। इस अप्रत्याशित वृद्धि के चलते कंपनी को कई तकनीकी समस्याओं का भी समाधान निकालना पड़ रहा है।