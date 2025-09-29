जोहो के मैसेजिंग ऐप अरट्टई को मिली जबरदस्त सफलता, 3 दिन में 100 गुना बढ़े यूजर 

जोहो के मैसेजिंग ऐप अरट्टई को मिली जबरदस्त सफलता, 3 दिन में 100 गुना बढ़े यूजर
क्या है खबर?
चेन्नई की कंपनी जोहो के हाल ही में लॉन्च किए गए भारत में बने मैसेजिंग ऐप अरट्टई ने आते ही हलचल मचा दी है। इसे भारत में व्हाट्सऐप के लिए मजबूत चुनौती बताया जा रहा है। ऐप के दैनिक यूजर्स केवल 3 दिनों के भीतर 3,000 से बढ़कर 3.5 लाख हो गए हैं, जो 100 गुना की तेज वृद्धि को दर्शाता है। इस अप्रत्याशित वृद्धि के चलते कंपनी को कई तकनीकी समस्याओं का भी समाधान निकालना पड़ रहा है।
बयान
इस वृद्धि पर कंपनी ने क्या कहा?
जोहो के मुख्य वैज्ञानिक और सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने खुलासा किया कि टीमें बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और अचानक आई इस वृद्धि से उत्पन्न तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "हम एक और संभावित 100 गुना वृद्धि के लिए आपातकालीन आधार पर बुनियादी ढांचा जोड़ रहे हैं।" इसके साथ ही बताया कि यह वृद्धि नवंबर में नए फीचर्स और मार्केटिंग अभियानों की बदौलत हुई है।
खासियत
क्या है अरट्टई की खासियत?
अरट्टई एक तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'आकस्मिक बातचीत' होता है। यह ऐप फ्री, सुरक्षित, विश्वसनीय और मेड इन इंडिया है। यह टेक्स्ट मैसेजिंग, इमेज और वीडियो शेयरिंग, वॉयस और वीडियो कॉल, स्टोरीज, दस्तावेज और चैनल-आधारित ब्रॉडकास्ट सहित कई सुविधाएं प्रदान करता है। ऐप गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन भी प्रदान करता है, हालांकि इसका मैसेज एन्क्रिप्शन अभी व्हाट्सऐप जितना मजबूत नहीं है।