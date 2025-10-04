जोहो का अरट्टई बनाम व्हाट्सऐप: जानिए किसके फीचर्स हैं बेहतर

भारत में मेड-इन-इंडिया ऐप का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में व्हाट्सऐप का प्रतिद्वंद्वी जोहो का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अरट्टई चर्चा में है। ऐप 2021 से मौजूद है, लेकिन हाल के समय में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। लाखों लोग इसमें साइन अप कर रहे हैं और इसके फीचर्स की सराहना कर रहे हैं। ऐप स्टोर पर इसकी रैंकिंग अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो इसे बाजार में मजबूत प्रतियोगी बनाती है।

#1 दोनों ऐप्स के फीचर्स अरट्टई में मैसेजिंग, कॉलिंग और कई उपयोगी टूल हैं जो व्हाट्सऐप में भी मिलते हैं। इसके अलावा, यह मीटिंग, मेंशन और पॉकेट जैसे विकल्प भी देता है। अरट्टई में स्टोरीज, मीटिंग्स, चैट्स और कॉल्स के 4 टैब हैं, जबकि व्हाट्सऐप में चैट्स, अपडेट्स, कम्युनिटीज और कॉल्स हैं। इन दोनों ऐप्स का इंटरफेस सरल और नेविगेट करने में आसान है। एक ही अकाउंट से कई डिवाइस लिंक करना भी दोनों में संभव है।

#2 सुरक्षा और अतिरिक्त फीचर्स सुरक्षा के मामले में व्हाट्सऐप अरट्टई से काफी आगे है। व्हाट्सऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे कॉल और मैसेज सुरक्षित रहते हैं। अरट्टई अभी E2E सुरक्षा मानक प्रदान कर रहा है और आने वाले हफ्तों में इसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, व्हाट्सऐप में मेटा AI चैटबॉट उपलब्ध है जो चित्र, रेसिपी और यात्रा योजनाएं बनाने में मदद करता है, जबकि अरट्टई में अभी यह सुविधा नहीं है।