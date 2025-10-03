LOADING...
फोल्डेबल आईफोन 2026 में होगा लॉन्च (तस्वीर: अनस्प्लैश)

फोल्डेबल आईफोन 2026 में होगा लॉन्च, ऐपल की प्रतिद्वंद्वी कंपनी के अधिकारी ने दिया संकेत

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 03, 2025
06:11 pm
क्या है खबर?

टेक दिग्गज ऐपल जल्द ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने वाली है। इसके लॉन्च तारीख को लेकर हाल ही में ऐपल की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनी सैमसंग के एक कार्यकारी अधिकारी ने संकेत दिया है। सैमसंग फोल्डेबल तकनीक में लंबे समय से काम कर रही है और अब ऐपल को कुछ अहम पुर्जे उपलब्ध कराएगी, जिनकी मदद से ऐपल अपना फोल्डेबल आईफोन तैयार कर सकेगा और बाजार में ला सकेगा।

योजना

उत्पादन और लॉन्च योजना  

सैमसंग डिस्प्ले के अध्यक्ष ली चेओंग ने बताया कि कंपनी इन दिनों उत्तरी अमेरिकी ग्राहक के लिए फोल्डेबल OLED डिस्प्ले बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐपल ताइवान में उत्पादन का परीक्षण कर रही है और 2026 में भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की योजना है। कंपनी अपने कुल उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि करना चाहती है और इसके लिए फोल्डेबल आईफोन पर खास ध्यान दे रही है।

डिजाइन 

डिजाइन और कीमत की जानकारी

नया आईफोन एयर फोल्डेबल डिजाइन का ब्लूप्रिंट दिखा रहा है, जिसमें आईफोन के आकार को छोटा करने और सभी घटकों को एक मॉड्यूल में पैक करने की योजना है। ऐपल सैमसंग के बुक-स्टाइल डिजाइन को अपनाएगी। हालांकि, कीमत अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्योंकि ऐपल के प्रीमियम उत्पाद कभी भी कम कीमत में नहीं आते। फोल्डेबल आईफोन अपने प्रीमियम डिजाइन और तकनीक के कारण बाजार में अन्य डिवाइसों से अलग और आकर्षक होगा।