फोल्डेबल आईफोन 2026 में होगा लॉन्च, ऐपल की प्रतिद्वंद्वी कंपनी के अधिकारी ने दिया संकेत

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:11 pm Oct 03, 202506:11 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज ऐपल जल्द ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने वाली है। इसके लॉन्च तारीख को लेकर हाल ही में ऐपल की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनी सैमसंग के एक कार्यकारी अधिकारी ने संकेत दिया है। सैमसंग फोल्डेबल तकनीक में लंबे समय से काम कर रही है और अब ऐपल को कुछ अहम पुर्जे उपलब्ध कराएगी, जिनकी मदद से ऐपल अपना फोल्डेबल आईफोन तैयार कर सकेगा और बाजार में ला सकेगा।