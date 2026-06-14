जोहो के सर्वर से हार्डवेयर आयात के अरबों रुपयों की होगी बचत टेक्नोलॉजी Jun 14, 2026

जोहो ने हाल ही में नथु ला सर्वर पेश किया है। यह भारत में ही बनाया गया स्वदेशी सर्वर है, जिसका मकसद देश के महंगे हार्डवेयर आयात को कम करना है।

पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) से भी ज्यादा के कंप्यूटिंग सिस्टम आयात किए थे।

कंपनी ने इसे अपने नागपुर स्थित सेंटर में डिजाइन किया है। नथु ला मॉड्यूलर और ऊर्जा दक्ष है। यह 18 फीसदी तक कम बिजली इस्तेमाल करता है और इसकी कुल लागत में 30 फीसदी की बचत भी होती है।